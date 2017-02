Bundesversammlung Lammert geißelt Protektionis und betont Bedeutung Europas

Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) spricht in Berlin im Plenarsaal des Reichtagsgebäudes zum Auftakt der Bundesversammlung. (dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka)

Bundestagspräsident Lammert hat dem scheidenden Staatsoberhaupt Gauck für sein Wirken in den zurückliegenden fünf Jahren gedankt.

Zum Auftakt der 16. Bundesversammlung in Berlin sagte Lammert, Gauck habe das solidarische Miteinander der Bürger besonders am Herzen gelegen. Als Bundespräsident habe er die Gesellschaft immer wieder nachdrücklich in die Pflicht genommen, sich auch in Zeiten des Terrors weder verängstigen noch spalten zu lassen. Darüber hinaus ging Lammert auf die derzeitige Weltlage und die Entwicklungen in den USA ein. Wer Abschottung anstelle von Weltoffenheit fordere und sich sprichwörtlich einmauere, wer anstatt auf Freihandel auf Protektionismus setze und gegenüber dem Zusammenarbeiten der Staaten Isolationismus predige, wer "Wir zuerst" zum Programm erkläre, der dürfe sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleichtäten – mit allen fatalen Nebenwirkungen für die internationalen Beziehungen, die aus dem 20. Jahrhundert bekannt sein sollten. Lammert betonte, jeder Versuch, diese Herausforderungen einzeln zu bewältigen, schaffe mindestens so viele neue Probleme, wie damit angeblich gelöst würden. Wenn weder der amerikanische noch der russische Staatspräsident ein Interesse an einem starken Europa erkennen lasse, sei dies ein zusätzliches Indiz dafür, dass man selbst Interesse an einem starken Europa haben müsse, erklärte Lammert weiter.



Am Mittag begann der erste Durchgang zur Wahl eines neuen Bundespräsidenten. Das Gremium besteht aus den 630 Mitgliedern des Bundestages und 630 Mitgliedern, die von den Landesparlamenten gewählt wurden. Die Große Koalition hat den früheren Außenminister Steinmeier für das Amt nominiert. Seine Wahl gilt als sicher. Auch die Grünen und die FDP haben Zustimmung signalisiert. Union und SPD verfügen zusammen über 923 der insgesamt 1.260 Stimmen, notwendig sind 631. Neben Steinmeier treten vier weitere Kandidaten an.