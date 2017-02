Bundesversammlung Steinmeier soll heute zum Bundespräsidenten gewählt werden

Im Reichstagsgebäude in Berlin wählt die Bundesversammlung heute das neue deutsche Staatsoberhaupt. (dpa / picture-alliance / Ralf Hirschberger)

In Berlin wird heute ein neuer Bundespräsident gewählt.

Dazu kommt am Mittag die Bundesversammlung zusammen. Die Große Koalition hat den früheren Außenminister Steinmeier als Kandidaten für die Nachfolge von Bundespräsident Gauck nominiert. Seine Wahl gilt als sicher. Auch die Grünen und die FDP haben Zustimmung signalisiert. Union und SPD verfügen zusammen über 923 der insgesamt 1260 Stimmen, notwendig sind 631. Die Amtsübergabe findet am 18. März statt.



Neben Steinmeier treten vier weitere Kandidaten an. Die Linke hat den Armutsforscher Christoph Butterwegge nominiert. Für die AfD kandidiert deren stellvertretender Bundesvorsitzender Albrecht Glaser und für die Freien Wähler der Richter Alexander Hold. Auf Vorschlag der Piratenpartei stellt sich Engelbert Sonneborn zur Wahl. Er ist der Vater von Martin Sonneborn, dem Mitgründer der Satirepartei Die Partei.