Der Bundesnachrichtendienst darf weiterhin in großem Umfang die Kommunikationsdaten am Frankfurter Internet-Knoten De-Cix überwachen.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies eine Klage der Betreiberfirma gegen den Geheimdienst ab. In der Begründung heißt es, De-Cix könne verpflichtet werden, bei der strategischen Fernmeldeüberwachung mitzuwirken.



Die Kläger hatten kritisiert, die anlasslos erhobenen Daten umfassten auch inländische Telekommunikation. Deren Überwachung durch den Auslandsgeheimdienst wäre rechtswidrig. Der Anwalt der Bundesregierung erklärte dagegen, alle Eingriffe in das Fernmeldegeheimnis seien von der G-10-Kommission des Bundestags genehmigt. Dadurch sei der Schutz der Betroffenen sichergestellt.



De-Cix in Frankfurt am Main besteht aus 19 Rechenzentren. Über sie wird ein Großteil des deutschen Internetverkehrs abgewickelt.



(Aktenzeichen: BVerwG 6 A 3.16)

