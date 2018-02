Das Bundesverwaltungsgericht will heute seine Entscheidung zu Diesel-Fahrverboten in deutschen Städten verkünden.

Die Richter in Leipzig haben in letzter Instanz geprüft, ob Städte Verbote nach geltendem Recht eigenmächtig anordnen können - oder ob es neue, bundeseinheitliche Regeln geben muss. Der Fall war am vergangenen Donnerstag mündlich verhandelt worden, das Urteil aber wegen Beratungsbedarfs des Gerichts auf heute verschoben worden. Werden die Fahrverbote für zulässig erklärt, müssen diese schnellstmöglich in Stuttgart, Düsseldorf und in weiteren Städten mit erhöhten Stickoxid-Werten in Kraft treten.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.