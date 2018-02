Selten wurde eine Entscheidung Bundesverwaltungsgericht mit einer solchen Spannung erwartet: Die Richter in Leipzig befassen sich heute mit der Zulässigkeit von Fahrverboten für Dieselautos in Städten - und könnten bereits ein Urteil fällen. Eine neue amtliche Untersuchung zur Zahl der Todesfälle durch Dieselabgase befeuert die Diskussion zusätzlich.

Es geht in Leipzig um die Frage, ob Städte Fahrverbote nach geltendem Recht und damit auch ohne eine bundesweit einheitliche Regelung anordnen dürfen, um Schadstoff-Grenzwerte einzuhalten. Ein Urteil könnte bereits heute fallen.



Verhandelt wird über Revisionen der Bundesländer Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gegen Urteile der Verwaltungsgerichte Stuttgart und Düsseldorf. Diese hatten nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe die Behörden verpflichtet, ihre Luftreinhaltepläne so zu verschärfen, dass die Schadstoff-Grenzwerte möglichst schnell eingehalten werden. Sollten die Richter in Leipzig die Revisionen der Länder zurückweisen, würden sie faktisch den Weg frei machen für Fahrverbote. Ob es diese dann auch gibt, liegt aber an den einzelnen Städten und Bezirksregierungen.



Seit Jahren werden in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte nicht eingehalten. Der Verkehrsbereich, darunter vor allem Dieselautos, trägt nach Angaben des Umweltbundesamts rund 60 Prozent zur Belastung bei.



Laut einer Studie des Umweltbundesamts sterben jedes Jahr bis zu 8.000 Menschen vorzeitig durch Stickoxide aus Dieselabgasen. Stickstoffdioxid könne langfristig bereits in geringen Konzentrationen schwere Folgen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, berichtet das ARD-Fernsehen unter Berufung auf die Untersuchung. Demnach sind nicht nur Bewohner von Städten gefährdet, sondern auch Menschen, die in ländlicheren Regionen längere Zeit Stickoxiden ausgesetzt sind. Auch Schlaganfälle, Lungenerkrankungen wie Asthma und Diabetes können der Studie zufolge durch Stickstoffdioxid ausgelöst oder verschlimmert werden. Die Untersuchung soll Anfang kommenden Monats offiziell vorgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.