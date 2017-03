Schwerkranke Menschen haben in extremen Ausnahmefällen ein Recht darauf, dass ihnen ein Mittel zur Selbsttötung nicht verwehrt wird.

Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Begründet wurde da Urteil mit dem Persönlichkeitsrecht. Der Staat dürfe den Zugang zu einem verschreibungsfähigen Betäubungsmittel nicht verwehren, das einem schwer und unheilbar kranken Patienten eine würdige und schmerzlose Selbsttötung ermögliche. Voraussetzung sei, dass die Betroffenen wegen ihrer unerträglichen Leidenssituation frei und ernsthaft entschieden haben, ihr Leben beenden zu wollen. Zugleich betonten die Richter den Ausnahmecharakter dieser Regelung.



Patientenschützer kritisierten das Urteil als praxisfern. Was eine unerträgliche Leidenssituation sei, bleibe offen. Leiden sei weder objektiv messbar noch juristisch allgemeingültig zu definieren, so die Deutsche Stiftung Patientenschutz.



(AZ 3 C 19.15)