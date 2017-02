Bundesverwaltungsgericht Pläne zur Elbvertiefung müssen überarbeitet werden

Soll von der Elbvertiefung profitieren: der Hamburger Hafen (AFP / Odd Andersen)

Das Bundesverwaltungsgericht hat einer Überarbeitung der Pläne zur Elbvertiefung angemahnt.

Es gebe noch Mängel am Planfeststellungsbeschluss, die behoben werden müssten, stellte das Gericht in Leipzig fest. In ihrer jetzigen Form seien die Pläne rechtswidrig und nicht nachvollziehbar.



Der Stadtstaat Hamburg und der Bund wollen die Elbe so ausbauen, dass künftig Containerschiffe mit großem Tiefgang den Hafen in der Hansestadt erreichen können. Die Umweltschutzorganisationen BUND und Nabu hatten dagegen geklagt. Sie bezweifeln grundsätzlich die Notwendigkeit einer Vertiefung der Fahrrinne. Außerdem machten sie zahlreiche Verstöße gegen den Gewässer- und Artenschutz geltend.



(Az.: BVerwG 7 A 2.15).