Bundesverwaltungsgericht Pläne zur Elbvertiefung müssen überarbeitet werden

Soll von der Elbvertiefung profitieren: der Hamburger Hafen (AFP / Odd Andersen)

Die geplante Elbvertiefung zwischen der Nordsee und Hamburg verzögert sich weiter.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig billigte das Vorhaben zwar grundsätzlich, stellte aber Mängel am Planfeststellungsbeschluss fest. Diese müssten behoben werden, verlangten die Richter. In ihrer jetzigen Form seien die Pläne rechtswidrig und nicht nachvollziehbar.



Der Stadtstaat Hamburg und der Bund wollen die Elbe so ausbauen, dass künftig Containerschiffe mit großem Tiefgang den Hafen in der Hansestadt erreichen können. Die Umweltschutzorganisationen BUND und Nabu hatten zahlreiche Verstöße gegen den Gewässer- und Artenschutz geltend gemacht. Sie werteten die Entscheidung des Gerichts als Erfolg für die Elbe. Hamburgs Wirtschaftssenator Horch begrüßte, dass es mit dem Urteil endlich Rechtssicherheit gebe.



(Az.: BVerwG 7 A 2.15).