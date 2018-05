Das Bundesverwaltungsgericht hält Diesel-Fahrverbote in Städten unter bestimmten Voraussetzungen auch jetzt schon für rechtmäßig.

In seiner ausführlichen Urteilsbegründung betonte das Gericht, Verbote könnten von den Kommunen auch ohne bundesweite Verbotsschilder an besonders von Stickoxiden belasteten Straßen sofort verhängt werden. Das mündliche Urteil war in Leipzig bereits im Februar verkündet worden. Die Fahrverbote könnten für alle Fahrzeuge der Schadstoffklassen unterhalb der neuesten Stufe Euro-6 gelten, sofern sie einzelne Straßen beträfen. Sie müssten jedoch das letzte Mittel sein und so kurz wie möglich gelten, heißt es in der Urteilsbegründung.

