Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig will sein Urteil über Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge in deutschen Städten erst in der kommenden Woche fällen.

Der Vorsitzende Richter Korbmacher erklärte, das Gericht wolle die Frage gründlich beraten und habe die Entscheidung deshalb auf Dienstag vertagt. In vierstündiger mündlicher Verhandlung ging es unter anderem um die Frage, ob Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge aufgrund der Luftverschmutzung verhältnismäßig sind.



In dem Verfahren geht es nicht direkt um die Einführung von Fahrverboten, sondern erst einmal darum, ob diese rechtlich zulässig wären. Die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen lassen vor dem Bundesverwaltungsgericht Urteile Vorinstanzen überprüfen. Diese hatten nach Klagen der Deutschen Umwelt-Hilfe die Behörden in Stuttgart und Düsseldorf verpflichtet, ihre Luftreinhaltepläne zu verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.