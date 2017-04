Der Militärische Abschirmdienst geht laut Presseinformationen zahlreichen rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr nach.

Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Bundestags-Linksfraktion hervor, die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt. 143 Fälle stammen demnach aus 2016, während im laufenden Jahr bereits 53 Vorkommnisse verzeichnet worden seien. Konkret gehe es um die Bereiche Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Extremismus. In elf Fällen habe es Entlassungen gegeben, in anderen Disziplinar-Bußgelder. Weiter heißt es, trotz konkreter Verdachtsmomente hätten manche der Soldaten weiterhin Zugang zu Waffen.



Der Wehrbeauftragte Bartels erklärte, beim Thema Rechtsextremismus müsse die Bundeswehr ganz genau hinschauen. Vorfälle dieser Art könnten in der Truppe nicht geduldet werden.