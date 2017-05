In seinem Roman beschreibt der Autor, wie ein politisch rechts eingestellter Soldat sich so stark radikalisiert, dass er zu einem Anschlag bereit ist. Der Roman spielt in einem Deutschland, das von einer rechtspopulistischen Partei regiert wird. Das führt in dem Buch dazu, dass der Rechtsradikalismus in der Gesellschaft zunimmt.

Schäuble befand sich auf einer Lesereise als er in den Abendnachrichten von dem Fall Franco A. hörte. Ihm fiel die Parallele sofort auf: "Das las sich wie ein Kurzabdruck aus meinem Roman", sagte er im Deutschlandfunk. "Da wurde mir ganz anders". Bei aller Fantasie hätte er nicht gedaht, dass das jetzt schon schon möglich sei.

Ihm sei es bei dem Buch nicht nur um die Frage gegangen, wie eine rechtspopulistische Partei an der Macht agiere, sondern auch darum, welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen eine solche Regierung haben könnte.

