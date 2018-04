Der Bundestag hat mehrere Entscheidungen über Auslandseinsätze der Bundeswehr getroffen.

Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für eine weitere Beteiligung deutscher Soldaten an der internationalen Mission "Atalanta" vor der Küste Somalias. Dort wird seit rund zehn Jahren gegen Piratenangriffe vorgegangen.



Auch die Beteiligung an der UNO-Friedensmission in Mali wurde verlängert. Der Einsatz in dem westafrikanischen Land gilt als derzeit größte und gefährlichste Auslandsmission der Bundeswehr. In Mali hilft die Armee auch bei der Ausbildung einheimischer Soldaten. Die Obergrenze für diese EU-Mission wurde von 300 auf 350 Soldaten angehoben, weil Deutschland im November die Führung des Einsatzes übernimmt.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.