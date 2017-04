Es war dann doch zu viel. Über die Entlassung von General Spindler wird in der Bundeswehr diskutiert, seit im Februar die Missstände in Pfullendorf bekannt geworden waren. Damals schon gab es den Vorwurf an Spindler, dessen Ausbildungskommando die vorgesetzte Dienststelle für das Zentrum in Pfullendorf ist, er habe zu langsam ermitteln lassen und die Wucht unterschätzt, die in den damaligen Vorwürfen lag.

Nun kam ein neuer Fall dazu, neu für uns, auch gravierend, aber nicht ganz so wie der in Pfullendorf, neu aber nicht für die Bundeswehr, denn die dortigen Vorwürfe sind sogar alter als die aus Pfullendorf. Und genau das ist es, was nun wohl den Ausschlag gegeben hat: Die jetzt bekannten Vorfälle in Sondershausen wurden wohl in ihrer Brisanz, gerade in dieser Zeit, wiederum unterschätzt.

Die Bundeswehr hat sich intensiv bemüht, aus den Ereignissen, die im Frühjahr bekannt geworden waren, Konsequenzen zu ziehen. Falsch verstandene soldatische Härte verbunden mit ebenso falsch verstandenem Korpsgeist sind wesentliche Ursachen für diese Vorfälle. Es ist, so scheint es, ein besonderes Phänomen bei Kampftruppen, und da speziell bei den Verbänden, die in der Öffentlichkeit gerne als Eliteverbände bezeichnet werden. Einige Soldaten fühlen sich dann auch so und benehmen sich entsprechend. Dieser Korpsgeist wurde sicher stärker, seit dem die Bundeswehr keine Wehrpflichtarmee mehr ist. Die Befürworter der Wehrpflicht haben dies immer wieder befürchtet: Das innere Gefüge in der Bundeswehr könnte härter werden, könnte weniger dem bewährten Prinzip der Inneren Führung folgen.

Ausbilder müssen schnell klare Kante zeigen

Da nun aber die Berufsarmee da ist, müssen die Ausbilder noch stärker als früher darauf achten, dass das Innenleben der Armee nicht durch solche Übergriffe geprägt werden kann. Dabei sind körperliche Misshandlungen ebenso schwerwiegend wie verbale. Und sie müssen, wenn es denn geschehen ist, schnell klare Kante zeigen. Auf diesem Gebiet muss die Armee einfühlsamer werden. Der engere Korpsgeist verhindert oft die rechtzeitige Meldung. Der Soldat oder die Soldatin will ja nicht aus dem Kameradschaftsgefüge ausgeschlossen werden. Diejenigen, die Vorfälle gemeldet haben, sprechen immer noch von Mobbing gegen sie. Da muss die Truppe sehr hellhörig bleiben. Ganz abgesehen davon, dass sie das schon wegen der Soldaten sein muss, ist dies auch ein wichtiges Kriterium für die Attraktivität des Soldatenberufs. Wenn das Image entsteht, dass man dort nur heruntergeputzt wird, will da niemand mehr hingehen. Hinzu kommt, dass in diesen Truppen auch Frauen eingesetzt werden. Aber diese sind noch in geringer Zahl dort. Das ermuntert entsprechend falsch gepolte junge Männer, führt aber dazu, dass die wenigen Frauen noch stärker in die Schweigespirale eingebunden sind.

Es ist also verständlich, dass Ministerin von der Leyen nach der intern heftig kritisierten Versetzung einiger Obersten nun einen General nach Hause schickt, auch, wenn dieser in einigen Wochen sowieso in den Ruhestand gegangen wäre. Hier kam es der Ministerin auf das öffentlich und intern sichtbare Signal an.

Gerade unter dem Gesichtspunkt der Inneren Führung kann man natürlich darüber diskutieren, ob das so sein musste. Aber Generale wissen, dass sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen entlassen werden können.

Rolf Clement (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré)Rolf Clement, geboren 1953 in Stuttgart, studierte Jura in Bonn. Er ist Korrespondent für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk. Seit 1989 ist er beim DLF. Bis 2007 leitete er die Abteilung Hintergrund. Vor seiner Zeit beim DLF war er Parlamentskorrespondent des NDR in Bonn.