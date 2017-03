Die CSU plädiert dafür, die Bundeswehr aus der Türkei abzuziehen.

Der außen- und verteidigungspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hahn, sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", in der gegenwärtigen aufgeheizten Atmosphäre erscheine es zunehmend unsicher, ob die türkische Regierung den Schutz der 340 deutschen Soldatinnen und Soldaten in Incirlik umfassend gewähren könne und wolle. Die Bundesregierung sollte deshalb jede Investition in die Infrastruktur des Stützpunktes stoppen und die Verlegung der Tornados, zum Beispiel nach Amman in Jordanien, einleiten. Deutschland dürfe nicht zulassen, dass die Bundeswehr zum Faustpfand im Machtspiel von Präsident Erdogan werde, meinte Hahn.