Die Regierungsparteien haben für eine Verlängerung der Bundeswehr-Einsätze in Somalia und Mali um ein Jahr geworben.

Außenminister Maas sagte im Bundestag, Mali brauche auf dem Weg der Stabilisierung weitere Unterstützung. Auch die Lage vor der somalischen Küste sei weiterhin instabil. Dort beteiligt sich Deutschland an einem Anti-Piraten-Einsatz. Bei der Mission in Mali werden einheimische Soldaten für den Kampf gegen Terroristen ausgebildet. Künftig soll die Bundeswehr auch außerhalb Malis die Eingreiftruppe der fünf Sahel-Staaten beraten. Die Mandatsobergrenze soll von 300 auf 350 Soldaten steigen.



Der Bundestag entscheidet in den kommenden Sitzungswochen über die Verlängerung der Einsätze. Die FDP kündigte ihre Zustimmung an. Die Grünen äußerten Bedenken wegen der geplanten Ausweitung des Einsatzes in Mali auf Nachbarländer. AfD und Linke lehnen die Mandate ab.

