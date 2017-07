Luftfahrtexperten der Bundeswehr haben im Norden Malis einen der zwei Flugschreiber des abgestürzten deutschen Kampfhubschraubers gefunden.

Das Gerät sei allerdings so beschädigt, dass noch unklar sei, ob die Daten ausgewertet werden könnten, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Nach dem zweiten Gerät in dem Tiger-Hubschrauber werde noch gesucht. Durch den Absturz rund 70 Kilometer nordöstlich von Mali waren am Mittwoch zwei Soldaten ums Leben gekommen. Auf dem Militärflughafen in Köln hatte am Abend Verteidigungsministerin von der Leyen mit Angehörigen und Kameraden die Leichen der beiden Männer erwartet. Die Trauerzeremonie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.



In Gao sind rund 800 deutsche Soldaten als Teil der Blauhelm-Truppe Minusma stationiert, die die Einhaltung des Friedensabkommen zwischen der malischen Regierung und den Rebellen überwacht.