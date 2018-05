Der frühere Bundeswehrgeneral und Nato-Kommandeur Ramms sieht erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf bei der Bundeswehr.

Er gehe davon aus, dass es in den kommenden zehn Jahren einen Mehrbedarf von 30 bis 35 Milliarden Euro gebe, sagte Ramms im Deutschlandfunk (Audio-Link). Entscheidende Kostenfaktoren seien das Personal und die Ausrüstung. Derzeit sei die Truppe in weiten Teilen nur mit 70 Prozent des nötigen Materials ausgestattet. Diese Lücke müsse geschlossen werden, betonte Ramms. Aufgabe der Politik sei es zudem, für mehr Anerkennung der Bundeswehr in der Gesellschaft zu werben. Im Moment seien Einsatzbereitschaft und Moral der Soldaten weit unten.



Gestern hatte das Bundesverteidigungsministerium mitgeteilt, dass bei den Aufgaben der Bundeswehr künftig die Landes- und Bündnisverteidigung wieder gleichwertig neben die Auslandseinsätze treten soll. Über die Höhe des Wehretats wird innerhalb der schwarz-roten Koalition gestritten.

