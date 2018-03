Die Bundeswehr steht nach Einschätzung des Verteidigungsministeriums vor erheblichen Herausforderungen.

In der Pressemitteilung für den neuen "Bericht zu Rüstungsangelegenheiten" heißt es, eine schnelle Reaktionsfähigkeit erlaube keine größeren Ausstattungslücken. Umso dringender sei es, die existierenden hohlen Strukturen wieder systematisch zu füllen. Die grundlegenden Trendwenden seien zwar in der vergangenen Legislaturperiode eingeleitet worden, und die Bundeswehr wachse wieder. Doch dauere es im Schnitt mehrere Jahre, bis georderte Neuanschaffungen auch tatsächlich auf dem Kasernenhof stünden. Ende Februar hatte es zuletzt Berichte darüber gegeben, dass die Ausrüstung der Bundeswehr in schlechtem Zustand ist.

