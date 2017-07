Bundeswehr in Konya

Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat sich besorgt wegen des Besuchsverbots für deutsche Abgeordnete auf dem türkischen Stützpunkt Konya geäußert.

Dass der Streit gelöst werde, sei auch für die Nato ein zentrales Anliegen, erklärte ein Sprecher nach einem Gespräch Stoltenbergs mit dem türkischen Außenminister Cavusoglu. Deutschland stellt rund ein Drittel der Soldaten für die von Konya startenden Awacs-Aufklärungsflugzeuge. Der FDP-Europaabgeordnete Lambsdorff sagte im Deutschlandfunk, ohne die deutschen Piloten könne der wichtige Einsatz gegen die Terrormiliz IS von dort nicht weitergehen. Die türkische Regierung hatte einen bereits genehmigten Besuch deutscher Abgeordneter in Konya am kommenden Montag auf unbestimmte Zeit verschoben.