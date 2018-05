Das Bundeskabinett hat die Verlängerung der deutschen Militäreinsätze gegen Schleuser im Mittelmeer auf den Weg gebracht.

Wie aus Regierungskreisen in Berlin verlautete, sollen sich weiterhin bis zu 950 Bundeswehrsoldaten an der Operation "Sophia" gegen Menschenschmuggler und Schlepper vor der Küste Libyens beteiligen. Verlängert werden demnach auch die deutschen Beteiligungen am UNO-geführten Einsatz "Unifil" vor der libanesischen Küste und an der KFOR-Mission im Kosovo.



Der Bundestag berät am Donnerstag in der kommenden Woche in erster Lesung über die Mandate.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.