Verteidigungsministerin von der Leyen will der Landesverteidigung wieder einen höheren Stellenwert einräumen.

In den vergangenen Jahren habe es bei der Bundeswehr eine Konzentration der Mittel auf die Auslandseinsätze gegeben, sagte ein Sprecher in Berlin. Wegen der Krim-Krise und weiterer Bedrohungen an den Grenzen zu Europa werde die Landes- und Bündnisverteidigung inzwischen aber wieder höher bewertet. Deshalb solle sie wieder gleichberechtigt neben die Auslandseinsätze treten.



Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Bartels, begrüßte die Reformpläne. Kritik kam von AfD und Linkspartei. Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Pazderski warf von der Leyen jahrelanges Planungschaos vor. Der Linken-Abgeordnete Pflüger verlangte, statt aufzurüsten solle die Regierung mehr Geld in Bildung und Soziales stecken.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.