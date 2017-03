Die Fraktionschefin der Partei Die Linke, Wagenknecht, unterstützt die Forderung der CSU, wegen des Streits mit der Türkei die Bundeswehr aus dem Land abzuziehen.

Zudem sollten Waffenlieferungen an Ankara umgehend gestoppt werden, sagte Wagenknecht der Nachrichtenagentur AFP. Der außen- und verteidigungspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Hahn, hatte zuvor einen Rückzug verlangt. In der gegenwärtigen aufgeheizten Atmosphäre erscheine es zunmehmend unsicher, ob die türkische Regierung den Schutz der 340 Soldatinnen und Soldaten in Incirlik umfassend gewähren könne und wolle, sagte Hahn der Zeitung "Bild am Sonntag".