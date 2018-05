Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Krisen in der Welt die Rolle der Bundeswehr im Ausland gewürdigt.

Deutschlands Sicherheit hänge auch davon ab, wie es in anderen Regionen der Welt aussehe, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Deshalb beteilige man sich an Auslandseinsätzen. Es gehe dabei auch darum, dass bestimmte Krisen gar nicht erst entstünden. Kernauftrag der Bundeswehr bleibe aber die Landes- und Bündnisverteidigung.



Das Bundesverteidigungsministerium hatte vor Kurzem mitgeteilt, dass die jahrelang vorherrschende Fokussierung auf Auslandseinsätze beendet werden solle. Innerhalb der Koalition gibt es allerdings Streit darüber, wie viel Geld die Bundeswehr in den kommenden Jahren zusätzlich bekommen soll.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.