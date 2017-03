Bei der Bundeswehr soll es neue Fälle von Mobbing und sexuellen Übergriffen geben.

Ein Obergefreiter der Gebirgsjäger soll im bayerischen Bad Reichenhall monatelang von Mannschaftssoldaten und Vorgesetzten unter anderem sexuell belästigt und genötigt worden sein. Das geht aus einem Brief des Verteidigungsministeriums an den Bundestag hervor. Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft Traunstein gegen 14 Beschuldigte.



Ende Januar war das Ausbildungszentrum im baden-württembergischen Pfullendorf wegen demütigender Aufnahmerituale in die Kritik geraten.