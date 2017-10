Die Bundeswehr hat erneut technische Probleme mit ihren NH90-Kampfhubschraubern.

Die Mehrzweck-Helikopter, die auch in Mali im Einsatz sind, werden derzeit nach Angaben des Verteidigungsministeriums aus Sicherheitsgründen überprüft. In einigen Fällen sei der Check abgeschlossen, die anderen Maschinen dürften noch nicht starten. Am 26. Juli waren zwei Soldaten beim Absturz eines Kampfhubschraubers dieses Typs ums Leben gekommen. Die Ursache des Unglücks ist weiterhin ungeklärt.