Bundeswehr Panzer auf dem Weg nach Litauen

Ein Bundeswehrsoldat sitzt am MG eines Panzers vom Typ "Marder". (picture alliance / dpa / Peter Steffen)

Die Bundeswehr schickt heute knapp 30 Panzer nach Litauen.

Sie werden mit der Eisenbahn vom bayerischen Grafenwöhr aus auf den Weg gebracht. Die Panzer gehören zu einem von der Bundeswehr geführten multinationalen Nato-Bataillon, das in Litauen stationiert wird, um gegenüber Russland militärische Stärke zu demonstrieren. Erste Bundeswehrsoldaten befinden sich schon seit Ende Januar in dem osteuropäischen Land.



Das von Deutschland geführte Bataillon ist einer von vier Nato-Kampfverbänden, die in den baltischen Staaten und Polen stationiert werden.