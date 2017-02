Bundeswehr Panzer auf dem Weg nach Litauen

Ein Bundeswehrsoldat sitzt am MG eines Panzers vom Typ "Marder". (picture alliance / dpa / Peter Steffen)

Die Bundeswehr hat am Nachmittag knapp 30 Panzer mit der Eisenbahn nach Litauen auf den Weg gebracht.

Es sei die vorerst letzte Materiallieferung für den dort stationierten deutschen Verband, sagte ein Sprecher. Die Bundeswehr führt das multinationale Nato-Bataillon in Litauen an, um gegenüber Russland militärische Stärke zu demonstrieren. Erste Bundeswehrsoldaten befinden sich schon seit einiger Zeit in dem osteuropäischen Land.



Verteidigungsministerin von der Leyen hatte heute angekündigt, die Zahl deutscher Soldaten von derzeit knapp 178.000 auf 198.000 bis zum Jahr 2024 zu erhöhen.