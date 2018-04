Der Bundesrechnungshof hat der Bundeswehr vorgeworfen, durch schlechtes Management bei Projekten Steuergelder zu verschwenden.

Das geht aus einer Ergänzung zum Jahresbericht 2017 hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin bemängelt der Rechnungshof unter anderem, dass die Luftwaffe die Übungsmöglichkeiten in ihren Eurofighter-Simulatoren nicht in vollem Maße nutzt. Obwohl die Piloten im Durchschnitt die Forderung der Nato nach 40 Flugstunden im Simulator nicht erreichten, habe die Luftwaffe im vergangenen Jahr 900 gebuchte und bereits bezahlte Flugstunden nicht für die Ausbildung eingesetzt. Der Bundesrechnungshof sieht außerdem Fehler bei der Modernisierung von IT-Systemen auf Fregatten. Die Bundeswehr habe die Anforderungen im Vertrag nur unzureichend beschrieben und kein effektives Qualitätsmanagement eingerichtet. Dadurch würden sich die Kosten pro Schiff von 6 auf 30 Millionen Euro verfünffachen.



Gestern war bekannt geworden, dass das Verteidigungsministerium in diesem Jahr milliardenschwere Rüstungsaufträge für die Bundeswehr vorsieht. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Bartels, begrüßte die Pläne. Die massiven Ausrüstungslücken müssten beseitigt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.