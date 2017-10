Der Reservistenverband der Bundeswehr hat seit 2010 mehr als 30 ehemalige Soldaten wegen Rechtsextremismus ausgeschlossen.

Der Verband bestätigte einen entsprechenden Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern ermittelt demnach die Generalstaatsanwaltschaft zudem in fünf weiteren Fällen. Der Verband will im Dezember abhängig von den Ergebnissen darüber entscheiden, ob auch diesen ehemaligen Soldaten gekündigt werden soll. Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums seit 2012 insgesamt 18 Angehörige der Truppe wegen Rechtsextremismus entlassen.