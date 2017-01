Bundeswehr-Skandal Von der Leyen fordert mehr Transparenz in der Truppe

Der Eingang zur betroffenen Staufer-Kaserne in Pfullendorf (dpa)

Vor dem Hintergrund von Misshandlungen von Soldaten im Bundeswehrausbildungszentrum Pfullendorf fordert Verteidigungsministerin von der Leyen einen offeneren Umgang mit Missständen in der Truppe.

Auf einem Bundeswehr-Kongress in Berlin zum Umgang mit sexuellen Minderheiten nannte die Ministerin die Ereignisse in der Stauferkaserne ein - Zitat - "bestürzendes Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur." Die Vorkommnisse zeigten, dass die gesetzlichen Grundlagen und Prinzipien der inneren Führung nicht immer gelebt würden. Von der Leyen ermutigte die Führungskräfte, besser hinzuschauen und Probleme offen anzusprechen.



Im Ausbildungszentrum in Pfullendorf sind Rekruten entwürdigend behandelt worden. Bei den Vorwürfen geht es um Gewaltrituale und sexuell-sadistische Praktiken.