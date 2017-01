Bundeswehr-Skandal Von der Leyen fordert mehr Transparenz in der Truppe

Der Eingang zur betroffenen Staufer-Kaserne in Pfullendorf (dpa)

Vor dem Hintergrund von Misshandlungen von Bundeswehrsoldaten in Pfullendorf fordert Verteidigungsministerin von der Leyen einen offeneren Umgang mit Missständen in der Truppe.

Auf einem Bundeswehr-Kongress in Berlin zum Umgang mit sexuellen Minderheiten nannte die Ministerin die Ereignisse in der Stauferkaserne ein - Zitat - "bestürzendes Zeichen für einen Mangel an Führung, Haltung und Kultur." Die Vorkommnisse zeigten, dass die gesetzlichen Grundlagen und Prinzipien der inneren Führung nicht immer gelebt würden. - Im Ausbildungszentrum in Pfullendorf sind Rekruten entwürdigend behandelt worden. Bei den Vorwürfen geht es um Gewaltrituale und sexuell-sadistische Praktiken.