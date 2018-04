Verteidigungsministerin von der Leyen hat bei den Haushaltsverhandlungen nach Medieninformationen einen Mehrbedarf von zwölf Milliarden Euro für die gesamte Legislaturperiode angemeldet.

Das berichtet die "Bild am Sonntag". Demnach werden für das laufende Jahr drei Milliarden Euro zusätzlich gefordert, für 2020 vier Milliarden und für 2021 fünf Milliarden. Dagegen sehe der Haushaltsplan von Bundesfinanzminister Scholz lediglich eine Steigerung des Wehretats um 5,5 Milliarden Euro vor.



Das Verteidigungsministerium hatte bereits am Freitag erklärt, dass die geplanten Zuwächse gemessen am Nachhol- und Modernisierungsbedarf unzureichend seien. Unter diesen Bedingungen könne mindestens eines der verabredeten großen internationalen Rüstungsprojekte im nächsten Jahr nicht begonnen werden, hieß es.

