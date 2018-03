Verteidigungsministerin von der Leyen hat bei der Verbesserung der Bundeswehrausrüstung um Geduld gebeten.

Modernisierung brauche Zeit und Geld, sagte die CDU-Politikerin bei einer Veranstaltung in Berlin. Nach einem Vierteljahrhundert des Kürzens könne man nicht innerhalb von drei Jahren die Lücken schließen. In der vergangenen Legislaturperiode seien Aufträge für die Ausrüstung von 30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht worden, erklärte von der Leyen. Das schlage sich nicht sofort nieder.



Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag die Verteidigungsausgaben erhöhen. Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato wird in dem Papier aber nicht erwähnt.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.