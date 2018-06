Verteidigungsministerin von der Leyen hat Mängel und Versäumnisse bei der Bundeswehr eingeräumt.

25 Jahre des Kürzens hätten Lücken bei Material und Ausstattung der Armee hinterlassen, sagte die CDU-Politikerin auf dem Tag der Bundeswehr in Oldenburg. Man brauche einen langen Atem. Die internationale Sicherheitslage sei unberechenbarer geworden, betonte von der Leyen. Im Osten stelle der Kreml europäische Grenzen infrage, und der Verbündete USA sei nicht mehr verlässlich. Vor diesem Hintergrund benötige Deutschland eine einsatzbereite und modern aufgestellte Bundeswehr. Der Tag der Bundeswehr, mit dem die Armee für sich werben will, existiert seit 2015. Er findet bundesweit statt - in diesem Jahr neben Oldenburg an 16 weiteren Standorten.

