Verteidigungsministerin von der Leyen stellt heute die neue Cyber-Streitmacht der Bundeswehr offiziell in Dienst.

Dazu wird es am Nachmittag einen feierlichen Appell in Bonn geben. Künftig sollen rund 13.500 Soldaten und zivile Mitarbeiter die Netze und Waffensysteme der Bundeswehr schützen. Das neue Kommando soll aber auch in der Lage sein, Cyber-Angriffen auszuführen.



Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, fordert in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", dass für solche Angriffe der Bundeswehr in jedem Fall die Zustimmung des Parlaments eingeholt werden muss.