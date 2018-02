Verteidigungsministerin von der Leyen hat die Kritik an den Ausstattungsmängeln bei der Bundeswehr zurückgewiesen.

Modernisierung brauche Zeit und Geld, erklärte die geschäftsführende Ministerin am Rande einer Sitzung des Verteidigungsausschusses in Berlin. Die Kürzungen der vergangenen Jahre hätten ihre Spuren hinterlassen. Zudem sei die Bundeswehr durch mehr Einsätze und Nato-Übungen gefordert.



Der Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Bartels, hatte die Materiallage der Bundeswehr in seinem Jahresbericht als dramatisch schlecht bezeichnet. Unter anderem verwies er darauf, dass Ende des vergangenen Jahres alle sechs deutschen U-Boote außer Betrieb gewesen seien. Außerdem seien zu viele Flugzeuge häufig nicht einsetzbar.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.