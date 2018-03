Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, drängt weiter darauf, bei der Bundeswehr muslimische Seelsorger auf ehrenamtlicher Basis einzusetzen.

Für die rund 1.500 muslimische Soldaten wären Imame wünschenswert, sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es sei unbefriedigend, dass das Verteidigungsministerium auch nach sechs Jahren Prüfung noch zu keinem Ergebnis gekommen sei. Erst vor wenigen Wochen hatte Bartels die Bundesregierung in seinem Jahresbericht kritisiert und Österreich als Vorbild genannt, wo das Bundesheer inzwischen über einen Militär-Imam verfügt.



Islamverbände setzen sich seit Jahren für muslimische Seelsorger in der Truppe ein. Neben Österreich sind auch in anderen europäischen Ländern wie Norwegen, den Niederlanden, Frankreich oder Großbritannien muslimische Militärseelsorger im Einsatz. In Deutschland existiert bisher lediglich eine Ansprechstelle für Soldaten anderer Glaubensrichtungen beim Zentrum Innere Führung. Das Verteidigungsministerium verweist auf noch zu diskutierende rechtliche Grundlagen.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.