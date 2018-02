Die Diskussion um den Zustand der Bundeswehr hält an.

Der CDU-Politiker Otte sagte im Deutschlandfunk, Verteidigungsministerin von der Leyen habe eine Trendwende eingeleitet, die allerdings Zeit benötige. Die Defizite zeigten auch, dass 40 Milliarden Euro im Verteidigungsetat nicht ausreichend seien. Zudem müsse das Material den Soldaten schneller zur Verfügung stehen. Der sicherheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Höhn, forderte, alle Auslandseinsätze zu beenden, damit sich die Bundeswehr wieder auf die Landesverteidigung konzentrieren könne.



Der Sprecher des Arbeitskreises für Soldaten "Darmstädter Signal", Kling, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), die Armee sei im Grunde nur noch eine Misswirtschaft, in der die Soldaten überleben müssten. Die persönliche Ausstattung stamme noch aus dem Kalten Krieg. Der Bekleidungsausstatter der Bundeswehr habe vieles nicht vorrätig. Daher sei ihm im vergangenen Jahr geraten worden, bei Ebay Kleinanzeigen nachzusehen, weil es dort aussichtsreicher sei, die Ausrüstung und die Uniform zu finden. Die Devise "Train as you fight", also bei Übungen so zu arbeiten wie später im Einsatz, könne schon lange nicht mehr bewerkstelligt werden.



Bei der Ausbildung für Auslandseinsätze gehe es jedoch um Leben und Tod, betonte Kling. Zwar stimmten die Voraussetzungen im Einsatz selbst noch, aber er könne sich nicht vorstellen, wie neue Auslandseinsätze bewerkstelligt werden sollen, die Verteidigungsministerin von der Leyen für den Irak vorschlage.



Der Wehrbeauftragte des Bundestags, Bartels, hatte gestern in seinem Jahresbericht scharfe Kritik geübt. Generalinspekteur Wieker betonte dagegen, die Truppe sei ausreichend ausgerüstet, um ihre Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Um Lücken zu schließen, habe man einen Entwicklungsplan bis zum Jahr 2030 aufgelegt.

