Die Bundesregierung hat einer Verlängerung von sieben Auslandseinsätzen der Bundeswehr zugestimmt.

Allerdings wurden die Missionen nur um drei Monate statt wie üblich um ein Jahr verlängert. Damit solle die Zeit der Koalitionsverhandlungen und der Regierungsbildung überbrückt werden, hieß es in Berlin. Außerdem erhalte dadurch der neue Bundestag die Möglichkeit, sich vor der Entscheidung über eine Mandatsverlängerung einzuarbeiten. Der Einsatz der Bundeswehr im Nordirak ist allerdings wegen der dortigen angespannten Lage ausgesetzt. Zudem billigte das Kabinett eine Vorlage, die eine stärkere militärische Zusammenarbeit in Europa vorsieht und den Willen Deutschlands zur Beteiligung an einer Verteidigungsunion bekundet.