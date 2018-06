In Wirklichkeit aber ist längst ein Dschungel an Kennzeichnungen entstanden. Mit der Folge: Die meisten Kunden stehen verloren vor den Regalen, können die vielen Labels kaum zuordnen. Dabei ist vielen Verbrauchern inzwischen wichtig zu wissen, was sie kaufen und essen.

Welchen Ausweg gibt es aus diesem Dilemma? Aus den Bundesländern kommt die Forderung nach einer bundesweit einheitlichen Kennzeichnung, die verbindlich sein soll. Doch wird solch eine Kennzeichnung den Dschungel tatsächlich lichten?

Gesprächsgäste:

Georg Abel , Geschäftsführer der Verbraucherinitiative e.V.

Dr. Robert Habeck , Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung in Schleswig-Holstein und Bundesvorsitzender von Bündnis90/Die Grünen

Bernhard Krüsken , Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes

, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes Jan Plagge, Präsident Bioland

Darüber diskutieren wir in der heutigen Ausgabe der Länderzeit. Diskutieren Sie mit, rufen Sie kostenfrei an unter 0800/4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de