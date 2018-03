In Burkina Faso sind bei mehreren Terrorangriffen zahlreiche Menschen getötet worden.

Wie aus Sicherheitskreisen in der Hauptstadt Ouagadougou verlautete, gab es rund 30 Todesopfer. Zudem ist von etwa 85 Verletzten die Rede. Ziele der Attacken seien die französische Botschaft, das französische Kulturinstitut und das Hauptquartier der Armee.



In Burkina Faso hatten islamistische Extremisten in der Vergangenheit mehrfach Angriffe und Anschläge verübt. Frankreich hat 4.000 Soldaten stationiert, um in dem westafrikanischen Land den Kampf gegen Terrorgruppen zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.