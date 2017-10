Mit Burundi ist erstmals ein Land aus dem Internationalen Strafgerichtshof ausgetreten.

Wie ein Sprecher des Gerichtshofs in Den Haag mitteilte, trat der Austritt heute - ein Jahr nach der Ankündigung - in Kraft. Die Regierung Burundis begründete ihre Entscheidung mit der angeblichen Voreingenommenheit des Gerichts gegenüber afrikanischen Ländern.



Trotz des Austritts wird das Gericht die vorläufigen Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in Burundi fortsetzen. Neben Kriegsverbrechen verfolgt das Gericht auch Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.