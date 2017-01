Burundi Umweltminister Niyonkuru bei Anschlag getötet

Flagge Burundi (Carola Frentzen/dpa )

Im ost-afrikanischen Burundi ist Umweltminister Niyonkuru einem Mord-Anschlag zum Opfer gefallen.

Nach Angaben der Polizei wurde er in der Hauptstadt Bujumburi auf offener Straße erschossen. Inzwischen wurde eine Frau festgenommen. - Burundi steckt seit der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Nkurunziza im Juli 2015 in einer Krise. Die Bestätigung des Staatschefs widerspricht einem 2006 geschlossenen Friedensabkommen, dass den Bürgerkrieg in Burundi beenden sollte. Demnach muss der Präsident nach spätestens zwei Amtszeiten die Macht abgeben. Zuletzt hatte Nkurunziza eine Verfassungsänderung angekündigt, um ein viertes Mal kandidieren zu können.