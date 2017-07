Eine Gruppe von Imamen will mit einer Bustour durch Europa ein Zeichen gegen Terrorismus setzen.

Zum Auftakt hielt der Bus mit rund 60 Teilnehmern auf den Champs-Élysées in Paris. Die Imame beteten an dem Ort, an dem im April ein Polizist bei einem Anschlag getötet worden war. Morgen werden die Geistlichen in Berlin erwartet. Am Breitscheidplatz wollen sie eine Botschaft der menschlichen Brüderlichkeit gegen den Terrorismus verkünden. Im Dezember starben dort zwölf Menschen bei einem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt. Die Aktion wurde vom Pariser Imam Chalghoumi zusammen mit dem jüdischen Schriftsteller Marek Halter initiiert. Chalghoumi sagte, islamistische Terroristen nähmen den Islam als Geisel. Es sei ihm wichtig, zeigen zu können, dass Muslime nichts mit diesen Barbaren zu tun hätten.