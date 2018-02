Bei schweren Busunfällen in Indonesien und Hongkong sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen.

Auf der indonesischen Hauptinsel Java starben nach Polizeiangaben 27 Insassen, 16 weitere wurden verletzt. An Bord waren mehr als 40 Touristen aus der Region. Ihr Bus sei von einer hügeligen Straße abgekommen, vermutlich weil die Bremsen versagt hätten, teilte die Polizei mit. Wegen schlechter Sicherheitsstandards und schlechter Straßenverhältnissen kommt es in Indonesien häufig zu Unfällen.



In Hongkong starben nach Behördenangaben mindestens 18 Menschen. 47 wurden verletzt, als ein Doppeldecker umstürzte. Der Fahrer soll den Unfall durch seine Fahrweise verursacht haben und wurde in Untersuchungshaft genommen.

