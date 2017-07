Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in Bayern sind 18 Menschen ums Leben gekommen.

30 wurden verletzt, zwei davon schweben in Lebensgefahr. Ein Reisebus war am Morgen auf einen Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten. Aus dem Wrack des ausgebrannten Fahrzeugs wurden nach Angaben der Einsatzleitung inzwischen alle 18 Leichen geborgen. In dem Bus befanden sich eine Senioren-Reisegruppe und zwei Fahrer.



Bundesverkehrsminister Dobrindt und Bayerns Innenminister Herrmann kamen an die Unfallstelle. Sie kritisierten, viele Autofahrer hätten es versäumt, eine Rettungsgasse zu bilden. Herrmann sprach von einem völlig unverantwortlichen Verhalten.



Bayerns Ministerpräsident Seehofer versprach eine schnelle Aufklärung der Unfallursache. Ungeklärt ist beispielsweise, warum der Bus so schnell in Brand geriet. Seehofer sprach wie andere Politiker den Überlebenden und Anghörigen seine Anteilnahme aus. Auch Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Steinmeier zeigten sich erschüttert.