Nach dem schweren Busunfall auf der A9 in Bayern befürchtet die Polizei mehrere Todesopfer.

Bislang seien etwa 30 Verletzte bestätigt, sagte ein Sprecher. Der Verbleib von bis zu 18 Insassen sei noch unklar. Man könne nicht ausschließen, dass es einige Menschen nicht mehr aus dem in Brand geratenen Fahrzeug geschafft hätten.



Der Bus mit einer Reisegruppe aus Sachsen war am Morgen auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug aufgefahren. Am Unfallort nahe Münchberg sind Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Die A9 ist in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.