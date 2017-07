Aus dem Wrack des in Bayern verunglückten Busses sind bisher elf Leichen geborgen worden.

Wie Bundesverkehrsminister Dobrindt an der Unfallstelle sagte, werden die sterblichen Überreste weiterer sieben vermisster Menschen noch gesucht. In dem völlig ausgebrannten Bus sei dies schwierig. 30 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, nach Dobrindts Angaben befinden sich davon zwei in Lebensgefahr.



Zur Ursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Der mit einer Senioren-Gruppe besetzte Reisebus war am Morgen auf der Autobahn 9 auf einen Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten.



Bayerns Innenminister Herrmann, der ebenfalls zur Unfallstelle gekommen war, sagte, viele Autofahrer hätten sich unverantwortlich verhalten und den Rettern den Zugang erschwert. Er wies darauf hin, dass die im Stau stehenden Fahrzeuge in solchen Fällen eine Rettungsgasse bilden müssen.