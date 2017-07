Bei dem Busunglück auf der A9 vor einer Woche hat der Zweitfahrer offenbar verhindert, dass noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, öffnete er sofort nach dem Aufprall manuell die Türen, half zahlreichen Fahrgästen aus dem Bus und brachte sie in Sicherheit. Vorläufigen Gutachten zufolge war der Reisebus in Brand geraten, nachdem er in Oberfranken an einem Stauende auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren war. 18 Menschen starben, unter ihnen auch der Busfahrer.